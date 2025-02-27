مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل المدير العام لمتحف الكونغو

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، السيدة بيليندا آييس؛ المدير العام لمتحف الكونغو، والوفد المرافق لها، وجه الدكتور أحمد زايد الشكر إلى "آييس" على زيارة مصر ومكتبة الإسكندرية، وأكد على استعداد المكتبة لكافة أشكال التعاون مع متحف الكونغو لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، ومشيرًا إلى إهداء المتحف مجموعة من الكتب المترجمة وأخرى صادرة عن مركز الأنشطة الفرنكوفونية التابع للمكتبة.

ومن جانبها، عبرت بيليندا آييس؛ عن سعادتها بالتواجد في مكتبة الإسكندرية التي تمتلك مكانة كبيرة على مستوى العالم، مؤكدة تطلعها للعمل مع مكتبة الإسكندرية، خاصة وأن مصر لها مكانة كبيرة لدى بلادها وأن متحف الكونغو يضم قاعة عرض دائمة عن تاريخ مصر.

وأضافت: "في عام ٢٠١٩ أهدى سفير مصر في ذلك الوقت السيد حاتم قنديل، مجموعة من القطع المصرية إلى المتحف وتم تنظيم احتفالية كبرى لاستقبالها، كما يستضيف المتحف العديد من الشخصيات الدبلوماسية المصرية".

وأهدت "آييس" الدكتور أحمد حمد زايد تمثال خشبي يعبر عن أم تمد يدها لابنها لكي ينهض، معتبرة أن التمثال يعبر عن الدور الذي يلعبه بصفته مديرا لمكتبة الإسكندرية، كما أهدته مجلد عن تاريخ الكونغو، وبدوره قام زايد بإهدائها مجموعة من إصدارات المكتبة باللغة الفرنسية.

وعقب ذلك أجرت السيدة "آييس" جولة تفقدية بالمكتبة للتعرف على مزاراتها المختلفة، حيث زارت قاعة الاطلاع الرئيسية للتعرف على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، كسوة الكعبة المشرفة، متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات.