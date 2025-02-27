رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام مسابقة بطولة كمال الأجسام ويعلن الفائزين بالمراكز الأولى

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أسماء الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى فى بطولة كمال الأجسام، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، حيث شهد ختام المسابقة والتي شارك بها أكثر من 75 طالب بمختلف الكليات، وذلك فى أوزان من 60 كيلو وحتى 100 كيلو.

وهنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين فى بطولة كمال الأجسام والتى تعد واحدة من الألعاب الرياضية المميزة المعتمدة على اللياقة البدنية ومرونة العضلات، والقدرة على إظهار الكتلة العضلية وتقسيمات الجسم وتناسقه بطريقة احترافية، مؤكداً على مدى حرص إدارة الجامعة على تنظيم تلك البطولات المتنوعة والتى تتناسب مع مهارات وقدرات الطلاب، وتساهم فى تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم لاختيار أفضل العناصر للمشاركة فى البطولات القمية.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البطولة أقيمت بالتعاون مع منطقة سوهاج لكمال الأجسام، مقدماً لهم الشكر على حسن التعاون والتحكيم العادل للبطولة، مشيراً إلى أن نتائج البطولة فى أوزان (100 كيلو) أسفرت عن فوز كلا من الطالب مصطفي هلالي بكلية التربية الرياضية، وفي وزن (95 كيلو) فاز الطالب مصطفي عاصم بكلية الحقوق، وفي وزن (90 كيلو) فاز الطالب محمد خالد بكلية التربية الرياضية.

وقال الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، إن نتائج التنافس فى وزن (85 كيلو)، أعلنت فوز الطالب معاذ إبراهيم بكلية الزراعة، أما الفائزين فى أوزان (80 كيلو)، فقد حصل الطالب على محمد عبد الغفار بكلية التكنولوجيا والتعليم على المركز الأول، كما حصل الطالب محمد محمود بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على المركز الثاني.

وأضاف الدكتور أحمد عاطف مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن لجنة التحكيم أعلنت أيضاً الفائزين فى أوزان (75 كيلو)، حيث فاز بالمركز الأول الطالب استيفن ارنس بكلية التجارة، والمركز الثاني حصل عليه الطالب أحمد عبدالله بكلية التجارة، وفى أوزان (70 كيلو) فاز بالمركز الأول الطالب سيف صلاح بكلية الحقوق، المركز الثاني للطالب معاذ محمد بكلية التجارة.

وأوضح نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن نتائج الفائزين فى أوزان (65 كيلو) فاز بالمركز الأول الطالب زياد علاء بكلية الآداب، كما حصل على المركز الثاني الطالب الشعراوي صبري بكلية التجارة، وفى أوزان (60 كيلو) حصل الطالب إبراهيم صالح بكلية الحقوق على المركز الأول، كما حصل الطالب يوسف أحمد بكلية الحقوق على المركز الثاني.

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