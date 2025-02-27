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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لتنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي للأسطول الشمالي بالقوات البحرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لتنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي؛ الذى ينفذه الأسطول الشمالي بقيادة القوات البحرية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات والتي أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة.

وأكد الفريق أحمد خليفة، على أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومات قتالية وفنية متطورة قادرة على الحفاظ على الوطن وصون مقدساته، مشيدًا بالدور الهام الذى تقوم به القوات البحرية فى حماية الحدود الساحلية للدولة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع، في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، مثنيًا على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة فى المشروع، وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار  تحت مختلف الظروف.

حضر المرحلة الرئيسية عدد من قادة القوات المسلحة.

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