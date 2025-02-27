رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بعث الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الجامعة، في نص برقيته: «يطيب لي أن أتقدم إلى فخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن جميع أسرة جامعة المنيا ، بأسمى آيات التهنئة، وأخلص مشاعر الوفاء والدعوات الصادقة، بأن يُعيده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن يهبكم الله عز وجل موفور عونه وتأييده وأن يُبارك خُطاكم الواثقة نحو غدٍ أفضل لمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة.

وأضاف، أنني لادعو الله عز وجل أن يحفظكم، ويحفظ مصر وشعبها العريق من كل مكروة وسوء، وفقكم الله دائما، وسدد على طريق الخير خطاكم، وكل عام فخامتكم بخير.

كما هنأ رئيس الجامعة اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بهذة المناسبة السعيدة، متمنيًا لهم أن يُعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركات.