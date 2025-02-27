التصريح بدفن عاطل أنهى حياته شنقا بأبو النمرس

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عاطل أقدم على إنهاء حياته شنقًا داخل غرفته بمنطقة أبو النمرس، نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

كانت البداية بتلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانتحار شخص داخل مسكنه بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المنتحر يُدعى "أحمد"، 44 سنة، عاطل، وأنه قام بربط حبل بجنش السقف وشنق نفسه، نتيجة معاناته من حالة اكتئاب، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.