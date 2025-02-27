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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يُشارك بجلسة التشاور المُجتمعي لمشروع توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول

جلسة الحوار المجتمعي
جلسة الحوار المجتمعي
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شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية في جلسة التشاور المُجتمعي لمشروع توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول.

وكان في استقباله المهندس وائل رزق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية للقاهرة الكبرى، موضحًا أن المشروع يشمل إنشاء وتشغيل 12 مستودع خام ومنتجات بترولية.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة للدولة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لتنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمُساهمة في دعم الاقتصاد القومي، وحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الإهتمام بمنظومة الإدارة البيئية والسلامة وزيادة الإنتاج واستراتيجية المسئولية المجتمعية بجميع شركات البترول.

ويهدف المشروع إلى زيادة السعة التخزينية للخام والمنتجات البترولية وضمان استمرارية تشغيل الوحدات الإنتاجية وتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية.

وخلال كلمته أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على دعمه الكامل للمشروع لدفع عجلة التنمية وأثَنى على التعاون الوثيق بين محافظة القليوبية والمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لتحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، مضيفا أن القليوبية من أكبر القلاع الصناعية بين المحافظات حيث إن هذا المشروع سوف يسهم بشكل مباشر في النهوض بالقطاع الصناعي وستعود بالنفع العام على المواطنين من خلال توفير فرص العمل والنهوض بالجانب الصناعي ودفع عجلة التنمية.

جلسة التشاور المجتمعي

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تحقيق أهداف التنمية المستدامة شركة القاهرة لتكرير البترول كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وزارة البترول والثروة المعدنية