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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري البورسعيدي ينشر صورة لمحمد الشامي بعد جراحته بالرباط الصليبي

المهاجم محمد الشامي
المهاجم محمد الشامي
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نشرت الصفحة الرسمية للنادي المصري البورسعيدي، صورة لمهاجم الفريق الأول محمد الشامي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

وكتبت الصفحة الرسمية "نتمني الشفاء العاجل لقائد النسور محمد الشامي".

وكان قد خضع محمد الشامي نجم خط هجوم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أمس الأربعاء، لجراحة الرباط الصليبي، وذلك بمستشفى أرتيميد بمدينة ميونيخ الألمانية وذلك على يد البروفيسور الألماني واو كريستال برال.

وكان اللاعب محمد الشامي قد غادر لألمانيا صباح الأحد الماضي حيث خضع على مدار اليومين الماضيين للعديد من الفحوصات الأشعات الطبية.

الصفحة الرسمية للنادي المصري البورسعيد المصري محمد الشامي