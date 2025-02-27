المصري البورسعيدي ينشر صورة لمحمد الشامي بعد جراحته بالرباط الصليبي

نشرت الصفحة الرسمية للنادي المصري البورسعيدي، صورة لمهاجم الفريق الأول محمد الشامي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

وكتبت الصفحة الرسمية "نتمني الشفاء العاجل لقائد النسور محمد الشامي".

وكان قد خضع محمد الشامي نجم خط هجوم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أمس الأربعاء، لجراحة الرباط الصليبي، وذلك بمستشفى أرتيميد بمدينة ميونيخ الألمانية وذلك على يد البروفيسور الألماني واو كريستال برال.

وكان اللاعب محمد الشامي قد غادر لألمانيا صباح الأحد الماضي حيث خضع على مدار اليومين الماضيين للعديد من الفحوصات الأشعات الطبية.