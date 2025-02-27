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الخميس 27 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"رجال أعمال إسكندرية" تبحث مع سفراء دول أمريكا اللاتينية فرص التعاون

لقاء رجال أعمال إسكندرية
لقاء رجال أعمال إسكندرية بسفراء أمريكا اللاتينية
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استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، سفراء دول أمريكا اللاتينية، ( فنزويلا، البرازيل، المكسيك، شيلي، الأرجنتين، وبنما)، والقائم بأعمال سفارة بوليفيا، والقائم بأعمال سفارة بيرو، وسفارة جواتيمالا، وذلك برئاسة  محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور  الدكتور محمد غتوري، مستشار المجلس وعضو مجلس الإدارة، وأشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، للتعرُّف على أوجه التعاون التجاري والاستثماري. 

شارك في اللقاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من عبد المنعم حافظ، عضو مجلس الإدارة، والمهندس محمد عرفه، عضو مجلس إدارة، ونرمين مميش، عضو مجلس إدارة، والمهندس بازيل ماركو، عضو الجمعية.

وشهد اللقاء حضور مُمثلي الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصحية.

وقدم محمد غتوري، شرحا لأنشطة الجمعية باللغة الإسبانية في عرض تقديمي، موضحا  لجان الجمعية ووحداتها، لافتا إلى تعاون الجمعية مع المؤسسات الدولية والتي منها USAID، مؤكدًا إقامة العلاقات مع مُختلف الدول والتي منها أمريكا اللاتينية.

وأوضح محمد هنو، دور الجمعية في التشجيع التجاري والاستثماري وتبني الأنشطة الداعمة لمُناخ الاستثمار، منوهًا إلى تواصل الجمعية مع السفارات لتوفير المعلومات حول الفرص الممكنة وتشجيع إقامة علاقات اقتصادية متينه، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

وذكر هنو، المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى توافر القوى العاملة الماهرة. 

وأضاف هنو، أن هناك مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المُزدهرة في المدينة، من بينها قطاع البتروكيماويات، صناعة البلاستيك، والنسيج.

ودار اللقاء حول آلية إدارة المشروعات الصغيرة والحرفية، وأبدت بنما انفتاحها على التعاون في مجال الصيدلة، وتطرَّق النقاش إلى التسهيلات المطلوبة من المُستثمرين للتصدير إلى الأرجنتين والبرازيل. 

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