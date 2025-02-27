ننشر التقرير الطبي لشاب بتر ذراعه وقتل والده في مشاجرة بإمبابة.. مستند

تنشر "البوابة نيوز"، التقرير الطبي لشاب أصيب ببتر في الذراع ولقي والده مصرعه طعنا في مشاجرة نشبت بينهما وبين آخرين بسبب ركنة سيارة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وجاء في التقرير الطبي أنه، حضر المريض "عادل س. م" بتاريخ ٢٦ /٢ /٢٠٢٥ يعاني من جرح قطعي تهتكي بالذراع الأيسر أدى إلي قطع بالشريان العضدي الأيسر الابط الأيسر وقطع بعضلات الحفرة العضدية اليسرى، وصل المريض يعاني من حالة نزيف شديد وتغيير في لون جلد الذراع وبعد إعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة ومصل التيتانوس تم توصيل الشريان المقطوع وإصلاح العصب ورتق العضلات، مع إحتمالية حدوث غرغرينا وبتر بالذراع الأيسر أو حدوث نسبة عجز بحركة مفصل الكوع وأصابع اليد اليسرى أو حدوث إلتهاب قبحي شديد بالجرح، والمريض يخضع للعلاج والمتابعة والعلاج بالمستشفى نظراً لحرج وخطورة حالته الصحيه ويلزم له العلاج والمتابعة والراحة لمدة شهر ونصف من تاريخه.

كان قد تلقى المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع عامل يدعى "سعيد" طعنا بينما أصيب نجله "عادل" ببتر في اليد، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمصاب طرف أول وعاطل يدعى "محمد ا ص" ونجله "مهند" طرف ثان بسبب ركنة سيارة قام خلالها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالأسلحة البيضاء محدثا إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.