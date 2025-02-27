مى عمر عن تكريمها من مهرجان العراق: أسعى لتقديم الأفضل للجمهور

حصلت الفنانة مى عمر على جائزة أفضل ممثلة عربية من مهرجان العراق الدولى، الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة والسياحة والأثار، وذلك عن مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذى تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا.

وقالت مي عمر عن تكريمها في بيان صحفي: فخورة بجائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل “نعمة الأفوكاتو" في مهرجان العراق الدولي كانت ليلة مميزة بكل معنى الكلمة شعرت بحب ودفء كبير من جمهوري العراقي الغالي".

وأضافت مي:" كانت تجربة لا تُنسى وسط أجواء مليئة بالفن والجمال شكرا من القلب على كل هذا الحب والدعم وسأسعى دائما لتقديم الأفضل المشوار مستمر".

يذكر أن مي عمر يُعرض لها خلال أيام مسلسل "إش إش" ويشارك فى البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، ومن إخراج محمد سامى.