سوزي الأردنية في محكمة الأميرية للتحقيق في الفيديو المسئ لإحدى الشركات العربية

وصلت التيك توكر سوزي الأردنية لمحكمة الأميرية التحقيق معها، عن واقعة فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة ألقت القبض على التيك توكر سوزي الأردنية على خلفية اتهامها بالظهور في فيديو مسيء لإحدى الشركات.

حيث تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة المطرية من ضبط التيك توكر سوزي الأردنية بعد ظهورها في مقطع فيديو مسيء لإحدى الشركات الشهيرة في مجال التوظيف.

ومن المنتظر أن يتم عرض سوزي الأردنية على النيابة للتحقيق معها في الوقائع المنسوبة لها.

وكان الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض، أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد البلوجر سوزي الأردنية، بعد نشرها مقطع فيديو مسيء عبر إحدى الصفحات المنسوبة إلى شركة المراكز العربية للتوظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

وأوضح المحامي في بلاغه أن الفيديو الذي شارك في نشره شخص يدعى محمد عامر، مرتديًا الزي السعودي، تضمن محتوى مخالفًا لضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس للشركة، الدكتور سامر سليمان، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه وسمعة الشركة.