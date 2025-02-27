الزراعة تطرح لحومًا بسعر 310 جنيهات للكيلو طول شهر رمضان بالغردقة

تواصل مديريتا الطب البيطري والزراعة جهودهما لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، وذلك بناءً على تكليفات وزير الزراعة، وتنفيذًا لخطة القيادة السياسية لضبط أسعار اللحوم والتخفيف من وطأة الغلاء.

وتفقد الدكتور محمد السيد براوي، وكيل وزارة الطب البيطري، يرافقه المهندس محمود عبد العاطي، وكيل وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أعمال الذبح بمجزر الحصن بالغردقة.

وأكدا وكيلا وزارتي الزراعة، والطب البيطري أن سعر اللحوم في منافذ مديرية الزراعة 310 جنيهات للكيلو، موضحًا أن عملية البيع تتم في مكان البيع المقام بوحدة الدهار البيطرية، مشيرا إلى هذه الجهود تستمر حتى شهر رمضان المبارك.