نائب محافظ أسوان ونائب وزير الخارجية يتفقدان توسعات قدم صحيح بالمستشفى الجامعي

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بمرافقة السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير غانم الصقر سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية لتفقد توسعات مبادرة " قدم صحيح " لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين، وحمايتهم من البتر التى أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى بالتعاون مع المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة وجمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت.

نائب محافظ أسوان ونائب وزير الخارجية يتفقدان توسعات قدم صحيح بالمستشفى الجامعى

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مراكب النجاة " ، وما تشهده الجمهورية الجديدة من نهضة تنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات .

وكان فى إستقبالهم بمستشفى جامعة أسوان هانى عبد الفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير ، والدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة .

وتضمنت الزيارة تفقد غرفة قدم صحيح، وإهداء عدد من المرضى حقائب الأدوية الشهرية بالمجان .

ومن جانبه، وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى دعم الجهاز التنفيذى لكل جهود العمل الأهلى لخدمة غير القادرين، وبخاصة فى القطاع الطبى.

معربًا عن تقدير المحافظة لجهود الشراكة بين صناع الخير للتنمية والنجاة الكويتية لتنفيذ مبادرة قدم صحيح باعتبارها من المبادرات المهمة فى العمل التنموي بما يساهم فى تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

فيما أوضح هاني عبد الفتاح بأن غرفة قدم صحيح قدمت خدماتها منذ إنطلاق عملها لـ 5 ألاف مريض بمتوسط تردد شهرى لكل مريض ثلاثة شهور، وأن الشنطة العلاجية للمريض الواحد تترواح قيمتها بين 3 إلى 4 آلاف جنيه، وأن التوسعات سوف تشهد مضاعفة المبلغ المخصص سنويًا لتقديم الخدمة لضعف العدد الحالى من المرضى حماية لهم من البتر.

جهود التوعوية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية

هذا وقد سبق ذلك تفقد نائب محافظ أسوان ومرافقوه لمركز التشييد والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الجهود التدريبية والتوعوية الهادفة للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تنظيم القوافل الطبية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمتدربين.

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