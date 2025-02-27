مرتفعًا 3 جنيهات منتصف اليوم.. تذبذب أسعار الذهب في مصر مع استقرار الدولار

تراجع سعر الذهب في مصر عند بداية تداولات اليوم وذلك في ظل انخفاض ملحوظ في سعر الذهب العالمي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، مما ينعكس بالسلب على أداء الذهب المحلي خاصة مع استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 4090 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4093 جراما للأونصة، وذلك بعد أن انحصرت تداولات الأمس حول المستوى 4120 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

ويأتي هذا الانخفاض في سعر الذهب بمصر بسبب تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل عمليات البيع لجني الأرباح، وهو ما يؤثر سلبًا على تسجيل الذهب المحلي الذي يعتمد بشكل أساسي على تغيرات السعر العالمي في الوقت الذي يستقر فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

وهناك حالة من شبه الاستقرار في سعر الصرف في البنوك الرسمية وهو الأمر الذي يساعد حركة الذهب المحلي على الاعتماد فقط في التسعير على حركة الذهب العالمي خلال الفترة الحالية، وقد تزايدت حالة الاستقرار في السوق المحلي بعد أن أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير عن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ليستمر الاستقرار في الأسواق المالية وينعكس على سوق الذهب المحلي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

انخفض سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل تعافي مستويات الدولار إلى جانب ارتفاع في عوائد السندات الحكومية الأمريكية، من جهة أخرى تترقب الأسواق تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ومحادثات السلام بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية.

شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل تراجع في سعر الذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح، في الوقت نفسه يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ليكون التأثير الأساسي على تسعير الذهب المحلي ناتج من حركة سعر الذهب العالمي.

ويتداول الذهب اليوم على انخفاض ليصل إلى منطقة الدعم حول المستوى 2880 دولار للأونصة، وفي حال تمكن من كسر هذه المنطقة يستكمل الهبوط إلى منطقة المستوى 2865 دولار للأونصة، ويجد التصحيحي السلبي للذهب الدعم من مؤشر الزخم الذي يظهر اتجاه هابط.

أما عن السعر المحلي:

افتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4090 جنيها للجرام بعد أن استقرت تداولاته يوم أمس حول المستوى 4120 جنيها للجرام، ليتداول السعر اليوم تحت المستوى 4100 جنيه للجرام فيما يعد تصحيح سلبي للسعر بعد تسجيله آخر قمة سعرية عند 4175 جنيها للجرام.