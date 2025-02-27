كلية السياحة والفنادق تدشن المطعم التعليمي

بهدف تطوير المناهج الدراسية ودمج الطلاب في بيئةٍ تعليمية واقعية، تم تدشين مطعم كلية السياحة والفنادق بحضور الدكتور محفوظ عبد الستار أبو الفضل القائم بعمل رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، وعددٍ من العاملين بالجامعة.
وجاء هذا الافتتاح في ضوء حرص الجامعة على توفير فرصٍ تدريبيةٍ عمليةٍ للطلاب، وإعدادهم على أكمل وجهٍ، وتطبيق ما تعلموه في قاعات الدراسة على أرض الواقع، واكتساب الخبرة اللازمة في مختلف الجوانب.
وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته وتقديره بتدشين المطعم التعليمى مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لخدمة الطلاب وتأهيلهم على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل دعمها لكلية السياحة والفنادق وكافة كليات الجامعة من أجل تحقيق التميز في كافة المجالات.
ويأتي المطعم التعليمي الجديد بكلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة ليضاهي في تصميمه وتنفيذه أحدث المطاعم الموجودة في القرى السياحية العالمية، فقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات، بدءًا من المطابخ المجهزة بأعلى معايير الجودة، وصولًا إلى قاعات الطعام الأنيقة والمريحة التي تعكس أحدث الاتجاهات في تصميم المطاعم.