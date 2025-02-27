كلية السياحة والفنادق تدشن المطعم التعليمي

بهدف تطوير المناهج الدراسية ودمج الطلاب في بيئةٍ تعليمية واقعية، تم تدشين مطعم كلية السياحة والفنادق بحضور الدكتور محفوظ عبد الستار أبو الفضل القائم بعمل رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، وعددٍ من العاملين بالجامعة.

وجاء هذا الافتتاح في ضوء حرص الجامعة على توفير فرصٍ تدريبيةٍ عمليةٍ للطلاب، وإعدادهم على أكمل وجهٍ، وتطبيق ما تعلموه في قاعات الدراسة على أرض الواقع، واكتساب الخبرة اللازمة في مختلف الجوانب.

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته وتقديره بتدشين المطعم التعليمى مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لخدمة الطلاب وتأهيلهم على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل دعمها لكلية السياحة والفنادق وكافة كليات الجامعة من أجل تحقيق التميز في كافة المجالات.

ويأتي المطعم التعليمي الجديد بكلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة ليضاهي في تصميمه وتنفيذه أحدث المطاعم الموجودة في القرى السياحية العالمية، فقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات، بدءًا من المطابخ المجهزة بأعلى معايير الجودة، وصولًا إلى قاعات الطعام الأنيقة والمريحة التي تعكس أحدث الاتجاهات في تصميم المطاعم.