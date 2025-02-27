محافظ أسوان: توقيع مذكرة تفاهم مع تنسيقية شباب الأحزاب لتفعيل العمل التنموي

وقع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتوقيع مذكرة التفاهم بين المحافظة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى مثلها فى التوقيع الدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس الأمناء ومقرر اللجنة التنسيقية، بهدف إشراك الشباب فى العمل العام والتنموي والمجتمعي وتحسين مستوى الخدمات المحلية ودعم التنمية المستدامة .

توقيع مذكرة تفاهم بين المحافظة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وجاء ذلك إستكمالًا للجهود المبذولة لتحقيق التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأثناء مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والنائبة نشوى الشريف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب ، فضلاً عن عادل منيب ومحمد منصور أعضاء التنسيقية في محافظة أسوان.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية توقيع هذه المذكرة، والتى ترتكز على دعم المشروعات التنموية التى تخدم المحافظة مثل تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الصحية والتطوير التعليمى، مع الترويج الإعلامى لهذه المشروعات بما يعزز الوعى المجتمعى بمشروعات التنمية المحلية .

إشراك الشباب فى العمل العام والتنموي المجتمعي ودعم التنمية المستدامة

ولفت محافظ أسوان إلى أنه يتكامل مع ذلك تشجيع العمل التطوعي من خلال دعم وتشجيع الشباب ، وتنظيم ندوات وورش عمل لبناء القدرات وتدريبهم على المهارات المختلفة، علاوة على توفير أنشطة مشتركة تتناول قضايا تمكين الشباب والمساواة بين الجنسين، والوصول للتنمية المستدامة بما يصب فى تحقيق الصالح العام.

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