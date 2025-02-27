محافظ الأقصر يشيد بمبادرة قسائم الشراء المجانية لدعم الأسر خلال شهر رمضان

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان المحافظة كلًا من عمران أحمد حسن، رئيس منطقة جنوب الصعيد بالبنك الزراعي المصري، وعماد محب رئيس قطاع البنك الزراعي بالأقصر، بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن بالأقصر.

محافظ الأقصر

محافظ الأقصر يثمن الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري

وثمن المحافظ، الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري، معربًا عن تقديره لجهود البنك في دعم التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية المسؤولية المجتمعية في كافة المؤسسات المالية ودورها في تقديم الدعم للمستحقين لإدخال البهجة والسرور عليهم.

كما أشاد محافظ الأقصر، بمبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر المستحقة بمحافظة الأقصر من خلال إهداء الفئات الأولى بالرعاية نحو 700 قسيمة وبون شراء مجاني، يتم توزيعها للفئات المستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ويتم بموجب هذا القسائم حصول الفئات الأكثر احتياجاً علي المواد الغذائية مجاناً.

وقال عمران أحمد حسن، رئيس منطقة جنوب الصعيد بالبنك الزراعي المصري، إنه في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك وتنفيذا لتوجيهات سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وضمن الدور المجتمعي للبنك سيتم توزيع 700 قسيمة شراء مجانية قيمة كل قسيمة 500 جنيه بتكلفة إجمالية 350 ألف جنية مقدمة من البنك الزراعي المصري للفئات المستحقة بالأقصر لإدخال البهجة والسرور عليهم قبل شهر رمضان.

وأوضح عماد محب رئيس قطاع البنك الزراعي بالأقصر، أنه سيستفيد من القسائم المجانية 700 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الأقصر، مؤكدًا أن عملية توزيع القسائم ستتم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر.

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