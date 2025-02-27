مياه المنوفية: تنفيذ أنشطة التوعية المائية بترشيد استهلاك المياه بالمدارس

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية حملة توعية بمختلف المدارس بالتعاون مع مديرية التربيه والتعليم لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، وكذلك تعليمهم السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه والمحافظة عليها والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .

وأكد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن الحملات شملت تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب التفاعلية وورش حكي ومسابقات فنيه بمدارس مرحلة رياض الاطفال والابتدائي وتم توزيع هدايا تذكارية ومطبوعات تحث علي ضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي.

وأضاف، تم توعية طلاب المرحلة الاعدادية بأهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياه بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدوله والأسر والافراد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف المواطنين.

وذكر، شملت الأنشطة توعيه الطلاب بالخط الساخن ١٢٥ والخدمات التي يقدمها وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى ومراكز المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتعريفهم بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها .