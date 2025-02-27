12 وظيفة قيادية شاغرة في ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن حاجتها لتولي 12 وظيفة قيادية خلال الفترة القادمة حيث أعلنت هيئة ميناء دمياط عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية التالية وفقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية في شأن الوظائف القيادية ولائحة شئون العاملين الصادرة بالقرار رقم 848 بتاريخ 28/8/2017 وذلك طبقا لبطاقة الوصف المعتمدة.



ويتم التقدم باليد بطلب، باسم اللواء بحري رئيس مجلس الإدارة ، على النموذج المخصص لهذا الغرض بالإدارة المركزية للموارد البشرية،بهيئة ميناء دمياط وذلك خلال شهر من تاريخ النشر أو الإعلان ولن تقبل الطلبات التي ترد بدون المستندات المطلوبة بالبنود السابقة أو التي ترد بعد المواعيد المقررة أو التي تصل بالبريد العادي أو الاليكتروني .

وأعلنت الهيئة عن حاجتها إلى وظيفة رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي و مدير عام الادارة العامة لشئون مكتب رئيس مجلس الادارة و مدير عام الادارة العامة للعمليات و مدير عام الادارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني و مدير عام الادارة العامة لحركة البضائع و رئيس الادارة المركزية للخدمات البحرية و مدير عام الادارة العامة للشئون الإدارية و مدير عام الادارة العامة للتطوير المؤسسي و مدير عام الادارة العامة للهندسة المدنية والمعمارية و مدير عام الادارة العامة لمشروعات الهندسة الكهربائية و مدير عام الادارة العامة للمراجعة و مدير عام الادارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الاليكتروني

كما أعلنت عن المستندات المطلوبه وهي بيان حالة معتمد من جهة العمل موضحا به التأهيل العلمي والعملي والخبرة النوعية والزمنية والدورات التدريبية الحاصل عليها والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير و صورة المؤهل الدراسي وصورة شهادة الميلاد و صورة بطاقة الرقم القومي و بيان حديث لصحيفة الحالة الجنائية و 6 صور شخصية حديثة و إقرار ذمة مالية حديث – صور شهادات الخبرة وإفادة بعدم وجود جزاءات أو إحالة للمحاكمات التأديبية وصورة من أخر تقريرين كفاءة وكشف تحليل مخدرات من مستشفى حكومي تابعة لوزارة الصحة .

كما يتم تقديم بيان بالمهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارات أو الحصول على مؤهلات علمية أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي أو سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية وإعداد البحوث والمذكرات الفنية و حل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع والعرض .