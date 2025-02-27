الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تكافل وكرامة

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أنها تعتمد في الأساس على دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة، علاوة على خدمات أساسية للمواطنين من محدودي الدخل.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن جزءا من الحزم الاجتماعية سيتم تطبيقه خلال شهر رمضان، والجزء الآخر سيتم تطبيقه في بداية العام المالي المقبل.

وتابع، "الدعم الحالي لنحو 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين، من خلال دفع 125 للأسرة في حال وجود طفل واحد، ودفع 250 جنيها في حالة وجود طفلين، وذات المبلغ يتم دفعه مرة أخرى خلال عيد الفطر المبارك".

وواصل، "سيكون هناك 300 جنيه يدفع لأسر تكافل وكرامة خلال شهر رمضان والذي يصل عددهم 5.2 مليون أسرة أو مستفيد، علاوة على زيادة معاشات أسر تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل وهي زيادة دائمة".