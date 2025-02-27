ads
الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يصدر قرارات لضبط الشارع والحد من الإشغالات والتعديات

محافظ أسوان يترأس
محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيادة قيمة الإشغالات للمحلات التجارية والمقاهي بالسوق السياحي وذلك لصالح صندوق تنشيط السياحة ، مع التأكيد على تفعيل الغرامات الفورية وتوريد المبلغ المحصل من الإشغالات والمحلات التجارية والأدوات والمعدات بالطريق العام والنقل البطئ لصالح صندوق النظافة. 

محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس التنفيذى 

وجاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، علاوة على مسئولى وقيادات مختلف الجهات التنفيذية المعنية .

ضبط الشارع الأسوانى والمواجهة الصارمة للحد من إنتشار الإشغالات والتعديات داخل الأسواق

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه القرارات هدفها الرئيسى هو ضبط الشارع الأسوانى والمواجهة الصارمة للحد من إنتشار الإشغالات والتعديات داخل الأسواق ، والتخفيف عن معاناة المواطنين وتسهيل حركتهم داخل الأسواق المختلفة .

وأوضح محافظ أسوان بأن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من خلال تكثيف الحملات الميدانية للمتابعة والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو تجاوزات من البائعين ، مع الضرب بيد من حديد لردع المخالفين وغير الملتزمين .

كما وجه محافظ أسوان المسئولين بضرورة التأكيد وعدم التهاون في الإلتزام بتطبيق القرارات والقوانين المنظمة لحركة سير النقل البطئ ومركبات التوك توك مع توقيع الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

صندوق تنشيط السياحة تفعيل الغرامات الفورية محافظ أسوان صندوق النظافة الإشغالات والتعديات الشارع الاسواني