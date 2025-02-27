محافظ أسوان يصدر قرارات لضبط الشارع والحد من الإشغالات والتعديات

وافق الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيادة قيمة الإشغالات للمحلات التجارية والمقاهي بالسوق السياحي وذلك لصالح صندوق تنشيط السياحة ، مع التأكيد على تفعيل الغرامات الفورية وتوريد المبلغ المحصل من الإشغالات والمحلات التجارية والأدوات والمعدات بالطريق العام والنقل البطئ لصالح صندوق النظافة.

محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس التنفيذى

وجاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، علاوة على مسئولى وقيادات مختلف الجهات التنفيذية المعنية .

ضبط الشارع الأسوانى والمواجهة الصارمة للحد من إنتشار الإشغالات والتعديات داخل الأسواق

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه القرارات هدفها الرئيسى هو ضبط الشارع الأسوانى والمواجهة الصارمة للحد من إنتشار الإشغالات والتعديات داخل الأسواق ، والتخفيف عن معاناة المواطنين وتسهيل حركتهم داخل الأسواق المختلفة .

وأوضح محافظ أسوان بأن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من خلال تكثيف الحملات الميدانية للمتابعة والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو تجاوزات من البائعين ، مع الضرب بيد من حديد لردع المخالفين وغير الملتزمين .

كما وجه محافظ أسوان المسئولين بضرورة التأكيد وعدم التهاون في الإلتزام بتطبيق القرارات والقوانين المنظمة لحركة سير النقل البطئ ومركبات التوك توك مع توقيع الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .