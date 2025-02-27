ads
الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عاطل لقيامه بسرقة المساكن بمنطقة النزهة

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامه بسرقة المساكن بمنطقة النزهة.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر قلب الكالون"، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة – 3 جهاز تابلت – كمية من المشغولات الفضية – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات إرتكاب 3 وقائع سرقة "بذات الإسلوب".

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

إرتكاب وقائع السرقة إجرامى 3 وقائع سرقة القبض على عاطل النيابة العامة