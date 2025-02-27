القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامه بسرقة المساكن بمنطقة النزهة.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر قلب الكالون"، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة – 3 جهاز تابلت – كمية من المشغولات الفضية – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات إرتكاب 3 وقائع سرقة "بذات الإسلوب".



وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.