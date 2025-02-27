مدبولي يفتتح توسعات مصنع "سي بورد" لتصنيع مواد البناء.. صور

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال جولته اليوم الخميس، بمشروعات المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، توسعات مصنع شركة سي بورد "سينوبات لصناعة مواد البناء سابقاً"، لتصنيع مواد البناء من الألواح الأسمنتية والحوائط الأسمنتية الجاهزة وحوائط العزل الحراري، ضمن نطاق المطور الصناعي "شركة التنمية الرئيسية".

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة بالمصنع، مصحوباً بشرح من شارل خوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يخدم قطاع التشييد بتعزيز القدرات على تنفيذ المشروعات لمختلف الاستخدامات بتقنيات حديثة تحاكي تطورات البناء في العالم.

وخلال الجولة أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن المصنع يُمثل استثماراً لبنانياً، وأن التوسعات الجديدة تشمل مصنع الألواح الأسمنتية المُقام على مساحة 60 ألف م2 بتكلفة استثمارية قدرها 25 مليون دولار، ويوفر 125 فرصة عمل، حيث تم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال 10 أشهر بداية من مايو 2024، ثم مصنع إيكوبات للتنمية الصناعية لتصنيع الألواح الجبسية، المُقام على مساحة 10 آلاف م2، بتكلفة استثمارية قدرها 15 مليون دولار، ويوفر 225 فرصة عمل، حيث تم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال 8 أشهر بداية من يونيو 2024، وبذلك يصبح إجمالي استثمارات المصنع بعد التوسعات الجديدة 100 مليون دولار.

وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء مراحل خط انتاج الجبسون بورد، بداية من استقبال المواد الخام، ومروراً بمنطقة التصنيع، من مراحل الخلط ثم التجفيف ثم التقطيع، وصولاً إلى المنتج النهائي والتغليف والتجهيز للشحن.

كما انتقل رئيس الوزراء خلال الجولة إلى مصنع الفايبر سيمنت بورد "الألواح الأسمنتية" بالشركة، حيث تفقد المنتجات الرئيسية به، واستمع إلى شرح تفصيلي من شارل خوري حول مراحل الإنتاج المختلفة لهذا النوع من مواد البناء.

ولفت "خوري" إلى أن هذا المصنع سيكون بداية لاستثمارات جديدة تتمثل في مجموعة مشروعات باستثمارات نحو 500 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء المزايا المتحققة بها، مشيداً بتيسير الإجراءات والحوافز التي تتم في هذا الإطار.

كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي عينات من المُنتجات التي يقدمها المصنع فيما يخص "السيمنت بورد"، وزار جناحاً يضم منتجات الشركة من الخرسانة الجاهزة بعد التركيب، وهي باسم "موديلا كومبليكس"، عبارة عن منزل مكون من طابقين، تم بناؤه خلال مدة شهر فقط، من منتجات المصنع، بمواصفات معينة تُراعي ظروف درجات الحرارة وغيرها، وحرص رئيس الوزراء على مشاهدة المنزل من الداخل، ودار نقاش بينه وبين رئيس مجلس إدارة الشركة حول المواصفات الخاصة بها، وتكلفتها ومدى اقتصاديتها، وإمكانية فك تلك المنازل وتركيبها.

وأوضح شارل خوري خلال الجولة، أن إنتاج الشركة يُخصص منه نسبة 50% لتلبية الاحتياجات المحلية، و 50% للتصدير للخارج.

كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه، مصنع شركة إيرليكويد في مصر Air Liquide” لإنتاج الغازات الطبية والصناعية.

عقب إزاحة الستار إيذانا ببدء تشغيل المصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس "بريان شيتي"، رئيس مجلس إدارة شركة "إيرليكويد" “Air Liquide” للغازات الطبية والصناعية، الذي أشار إلى أن المشروع مقام على مساحة 25 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 80 مليون يورو، ويتخصص في إنتاج الأكسجين، والنيتروجين، والأرجون ( غاز مسال)، موضحا أن التشغيل التجريبي للمصنع بدأ في مايو 2024، ثم في أغسطس 2024 بدأ التشغيل الفعلي للمصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 770 طنا/ اليوم للأكسجين، و370 طنا / اليوم للنتيروجين، و30 طنا/ يوم للأرجون.

عقب ذلك، شرح رئيس الشركة المراحل المختلفة لإنتاج الغازات الطبية والصناعية، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه يتم أولا عملية ضغط الهواء الجوي الطبيعي، حيث يتم التقاط الهواء الطبيعي، وإجراء فلترة له من الشوائب والأتربة؛ حتى يتسنى الحصول على الغازات منه بدرجة نقاء عالية.

وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن المرحلة التالية هي مرحلة التبريد، حيث يتم تبريد الهواء الذي تم ضغطه وفلترته، وبعد ذلك تتم عملية فصل الغازات: الأكسجين، والنيتروجين، والأرجون؛ حيث يتم استخدام تلك الغازات المنتجة في الأغراض الطبية والصناعية، ويقوم المصنع بالفعل بإمداد عدد من المصانع المجاورة له بالغازات التي تدخل ضمن العملية الإنتاجية.

وأضاف رئيس الشركة أن المصنع يقوم بإنتاج مكون آخر من الخلايا يطلق عليه " رقائق الويفر" التي تدخل في تركيب الخلايا الشمسية، وذلك خلال المرحلة الثانية من التشغيل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجا/ سنويا، والتي تنفرد بإنتاجها الشركة في مصر، مؤكدا أن تصنيع هذه الرقائق من شأنه أن يسهم في تقليل استيرادها من الخارج، وإنتاجها في مصر، كما أنه يأتي أيضا في إطار توطين هذه الصناعة الحيوية، تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية نحو توطين مختلف الصناعات المهمة والحيوية، وكذلك في ضوء دعم إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدراسة هذا الأمر مع الشركة، ودراسة سبل دعمها وتذليل العقبات التي تمكنها من التوسع في إنتاج هذه الخلايا، في ظل اتجاه مصر نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.