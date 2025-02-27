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الخميس 27 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة 8 منازل بالمطرية

المضبوطات
المضبوطات
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سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" فى المطرية. 
 

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المطرية ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وإعترفا بإرتكابهما 8 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" ، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

الاجهزة الامنية بالقاهرة اسلوب كسر الباب القبض على تشكيل عصابي المطرية