ضمن الموجة 25.. تنفيذ 6 قرارات تعدي على أملاك الدولة بالغردقة

كلف اللواء أحمد مهدي رئيس الحي، قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية ومساعدي رئيس الحي بإنهاء جميع قرارات الإزالة الخاصة بالموجة 25.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة عن قيام مسؤلي الحي بمعاونة شرطة المرافق بتنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديل علي أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ثلاثة قرارات بمنطقه الحرفيين لتعدي على أرض مملوكة للدولة على مساحة 3000 متر، بالإضافة إلى تنفيذ ثلاثة إزالات أخرى بمنطقة زرزاره خلف السنتر الليبي على مساحه 700 متر وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.

وقال مهدي، إن هذه الإزالات تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي علي أملاك الدولة والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفي ذات السياق شدد رئيس الحي علي موظفي ومسؤولي الحي بضرورة المتابعة اليومية لرصد أي تعديات جديدة تحدث داخل نطاق الحي وتحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها إلى النيابة العامة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقا للصالح العام.

جاء ذلك بناءً على توجيهات محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ إزالات الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وبتوجيهات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.