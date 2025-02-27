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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشيد باصطفاف مواطني المحافظة خلف الرئيس ويثمن بيان الاتحاد النوبي

محافظ أسوان بوفد
محافظ أسوان بوفد الإتحاد للجمعيات النوبية
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أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالحس الوطنى لدى أبناء النوبة، وكذلك باقى طوائف وفئات المجتمع الأسوانى بما يعكس روح التلاحم والتماسك والتى تظهر وقت الشدائد ، وفى المواقف الحاسمة لتؤكد على المعدن الأصيل لأهالى هذه المحافظة العريقة. 

 محافظ أسوان بوفد الإتحاد للجمعيات النوبية 

وجاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد الإتحاد للجمعيات النوبية برئاسة محمد صبرى سرور ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .

أبناء النوبة يؤكدون علي فخرهم بموقف القيادة المصرية السياسية بالدفاع عن حق الشعب الفلسطينى فى التمسك بأرضه

وثمن الدكتور إسماعيل كمال إصطفاف جميع مواطنى المحافظة خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو ما تضمنه البيان الصادر عن الإتحاد النوعى للجمعيات النوبية، والذى أكدوا فيه على فخرهم بموقف القيادة المصرية السياسية المدعومة مؤسسياً وشعبياً بالدفاع عن حق الشعب الفلسطينى فى التمسك بأرضه وإقامة دولته طبقاً لما أستقرت عليه القوانين الدولية ، وتم توقيعه من معاهدات دولية على أساس عادل .

لافتاً إلى أن ذلك يتكامل مع الدفاع عن مقدرات الوطن وسلامة أراضيه وسيادته الوطنين ، ليؤكد ذلك على أن ترابط أبناء مصر كشعب واحد هو الذى يحصن مصرنا الحبيبة ويعطى لها القوة لمواجهة التحديات ، كما أنه سيحفظ لنا وللأجيال القادمة وطناً قوياً وحراً ، وهذا كله يعكس مدى الوعى المستنير لأبناء مصر ويقظتهم الدائمة لعبور الصعاب بعزيمة الأبطال لتظل أرض الكنانة بخير وسلام وأمان وإستقرار أمد الدهر .

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