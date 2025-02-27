القبض على عاطل اقتحم شقة جدة خطيبته السابقة لسرقتها بالظاهر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل اقتحم شقة جدة خطيبته السابقة لسرقتها بمنطقة الظاهر

تلقى قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بأنها لدى حضورها لزيارة والدتها، مقيمة بدائرة القسم فوجئت بها مقيدة ومسجاة أرضاً وبها إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، واكتشافها سرقة (هاتف المحمول - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية).

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "خطيب سابق لحفيدة المجنى عليها"، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - هاتف محمول - مبلغ من متحصلات الواقعة).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لعلمه بإحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية حيث قام بالإختباء داخل العقار محل سكن المجنى عليها ولدى دخولها للشقة سكنها قام بالدلوف خلفها والتعدى عليها بالضرب وتقييدها وسرقتها، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس "تم ضبطه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.