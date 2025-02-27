محافظ بني سويف يتفقد سير وانتظام العمل بالمخابز البلدية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بعض المخابز البلدية، خلال زيارته لإهناسيا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ومدى الالتزام بالجودة والمعايير المحددة لرغيف الخبز، والاستماع إلى شكاوى وآراء المواطنين، وذلك في حضور الدكتور علي بدر، اللواء سامي توفيق عضوي مجلس النواب، العميد أحمد علاء رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتابع المحافظ عملية إنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين، والالتزام باشتراطات ضوابط إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، موجها التموين بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مشددا على الالتزام بالوزن المقرر للرغيف، ومطابقة حصص الدقيق مع الكميات المنصرفة من الخبز، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، مع التأكيد على توافر معايير السلامة والصحة المهنية داخل المخابز .

فيما أشار وكيل المديرية، إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتكثيف أعمال الرقابة والتأكد من انتظام سير العمل بالمخابز، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم وما يستتبعه من تعديل مواعيد العمل لتتناسب مع طبيعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، ومتابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع المختصين بالوزارة للتأكيد علي توافر الأرصدة بالكميات الكافية والحصص المقررة.