«مياه الأقصر» تعلن أماكن وجود سيارات المياه في ظل الانقطاع الذي يضرب المحافظة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر اليوم الخميس، عن أماكن نشر سيارات مياه صالحة للشرب بمدينة الأقصر والمراكز والمناطق التابعة لها فى الوقت الحالي، في ظل انقطاع المياه الذي يضرب المحافظة منذ ظهر أمس الأربعاء.

شركة المياه

وأوضحت الشركة أماكن تواجد سيارات مياه الشرب كالتالي: (بندر الأقصر البياضية - المجزر بالحبيل - منطقة السلخانة - المخبز الآلي المستشفى الدولي - منطقة حوض ١٨ - بجوار الرقابة الإدارية ومكتبة مصر العامة - بجوار الوحدة الصحية بنجع الخطباء - نجع الطويل بجوار جامع الوحلات - منطقة شارع كليوباترا - منطقة شرق السكة بجوار مسجد عبد الله بن مسعود - بجوار قرية سيدى المنصور - منطقة كنيسة العذراء - العوامية بجوار الجامع الكبير - المنشية بجوار نادى المعلمين).

كسر مفاجئ بخط صرف صحي 1000مم بالحبيل

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قد أعلنت عن حدوث كسر مفاجئ بخط صرف صحى 1000مم بمنطقة الحبيل التابع لمحطة 3 صرف صحي، مما أسفر عنه قطع المياه فى مدينة الأقصر والمناطق التابعة لها لتنفيذ أعمال الإصلاح.

وعبرت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة أن العاملين بالشركة يبذلون قصارى جهدهم في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، حيث يجري من أعمال الإصلاح بخط صرف صحى 1000مم بمنطقة الحبيل والذى قد تعرض لكسر مفاجئ ظهر الأربعاء.

وأهابت الشركة، المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدببر إحتياجاتهم من المياه لتفادى العجز بتلك الفترة والإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ.