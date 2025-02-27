رئيس كفر سعد يتابع ملف التصالح في المراكز التكنولوجية

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، العمل في ملف التصالح في المراكز التكنولوجية ومتابعة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل ضرورة الارتقاء بكافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وبذل كل الجهود الممكنة وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

كما قام محمد مكرم الشبراوي، رئيس مركز ومدينة كفر سعد، اليوم الخميس، بمتابعة تلقى طلبات التصالح من المواطنين على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023، ومراجعة سبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

يأتي ذلك لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة لتأدية تلك الخدمات، وتفقد رئيس المركز والمدينة لعملية سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتخلل تلك الجولة لقاءات مفتوحة مع المواطنين، للرد على استفساراتهم والاطمئنان على جودة ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما أكد على أن حسن استقبال المواطنين وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم من أولى أولوياتنا جميعا وكلنا نعمل في الجهاز التنفيذي من أجل تحقيق هذا الهدف مشددا على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق مصالح أهالينا المواطنين والصالح العام.