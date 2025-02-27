الكنيسة الألمانية تودع القس ثروت قادس مستشار الجاليات الأجنبية في برلمان ولاية لانغن وأوفن باخ

تودع الكنيسة الإنجيلية الألمانية وأسرة الراحل البروفيسور القس ثروت قادس مستشار الجاليات الأجنبية في برلمان ولاية لانغن وأوفن باخ ألمانيا، اليوم الخميس، بمقر الكنيسة في لانجن، ألمانيا.

ومن المقرر ان يشارك الحضورعن سنودس النيل الإنجيلي المشيخي المصري كلا من الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي، الدكتور القس جوهر عزمي رئيس مجلس الخدمات والتنمية بالكنيسة الإنجيلية بمصر.

كما يشارك الحضور ايضا القس إكرامي عوض راعي الكنيسة في بيرن السويسرية، وعدد من قساوسة السنودس والمقيمين في الاتحاد الاوروبي والمانيا واستراليا وانجلترا والسويد، القس موريس باسيلي راعي كنيسة مارمرقس بفرانكفورت ممثلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمانيا، وعدد من الجاليات والائمة المسلمين بالمانيا، واعضاء القنصلية المصرية بفرانكفورت .

كما يشارك الحضور ايضا الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية وخبير الطاقة العالمي، فهيمة النقراشي، رئيس الرابطة المصرية في دارمشتات بألمانيا ، المهندس ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الالمانية ووفد من المنظمة، واعضاء البعثة الدبلوماسية بمدينة فرانكفورت، وكل اعضاء الجالية المصرية بفرانكفورت وهيسن، المستشار باهر مالك المستشار السياحي السابق.

كما ستقيم العائلة والكنيسة في مصر حفل وداع للراحل الدكتور ثروت يوم السبت ١ مارس ٢٠٢٥ في تمام الساعة السابعة مساء بالكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر - ٤٥ شارع أبو داود الظاهري متفرع من شارع مكرم عبيد ، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، البرلمانيين، رجال الدين الإسلامي والمسيحي، اتحاد المصريين بالخارج، وعدد من السفراء.