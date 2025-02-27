طارق الشناوي معلقًا على الجدل الفقهي المصاحب لمسلسل معاوية: سيصبح التريند الساعات المقبلة

علق الناقد الفني طارق الشناوي على الجدل المثار حول مسلسل "معاوية" مؤكدا أنه سيصبح الترند خلال الساعات القادمة.

وكتب الشناوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "الجدل الفقهي الذي يصاحب مسلسل (معاوية) قبل عرضه سيصبح هو (المانشيت ) و(التريند) في الساعات القادمة.

المعروف أن الأزهر الشريف مع كل تقدير لرجاله ولشيوخنا العظماء وشيخنا الجليل الدكتور احمد الطيب يرفضون تماما تجسيد حتي الصحابة؛ إلا أن هناك وجهة نظر فقهية أخرى يتبناها ايضا اهل السنة تجيز التجسيد وهو ما تابعناه قبل 13عاما في مسلسل (عمر) وراينا سيدنا عمر ادى دوره سامر اسماعيل في المسلسل الذي أخرجه أحد أساطين المخرجين السوري الراحل حاتم علي".

وتابع طارق الشناوي: "لقد وصل بنا الحال ان ينتقد البعض اسناد دور سيدنا علي كرم الله وجهه الي الممثل اياد نصار بحجة انه سبق له اداء دور مثلي جنسيا في فيلم (أصحاب ولا أعز) وكان الجمهور لا يدرك ان اياد اساسا ممثل يلعب كل الادوار، يجب أن نتعامل مع مسلسل(معاوية)، من خلال رؤية اكثر. مرونة ورحابة في التعاطي مع الدراما، ومع محددات الدين التي تخضع لتفسير وتقدير البشر طالما لم ينزل بها ايه صريحة، فهي تظل خاضعة لتقدير البشر التي هي نتاج اجتهاد فقهي يصيب او يخطئ وقطعا لكل مقام مقال وبعد عرض المسلسل سيكون لنا جميعا الحق في التقييم فقط ننتظر الساعات القادمة".

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل «معاوية» تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت إحدى المنصات الشهيرة على «إنستجرام» برومو المسلسل، وتم التعليق عليه بعبارة : «الملحمة التاريخية معاوية، قصة الإمبراطورية التي كتبت تاريخًا لا يُنسى امتد من الشرق إلى الغرب».

إذ جاء في البرومو التشويقي ما يوضح أسباب الجدل الذي طرح على مواقع التواصل: «عهد اختلف عليه المؤرخون، إمبراطورية امتدت من الشرق إلى الغرب، حكم جمع بين الدهاء والقوة، ملحمة سياسية كتبت تاريخاً لا ينسى، من كاتب للوحي إلى أول ملوك الإسلام. معاوية».

والعمل تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج طارق العريان، وقد تكلف المسلسل ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 100 مليون دولار. وسيُعرض على مجموعة قنوات «MBC».

وتم تأجيل المسلسل لعامين سابقين، إذ كان مقررا له أن يعرض في شهر رمضان قبل الماضي عام 2023.