كاتب صحفي: تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار أقرب للتنفيذ

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، هو الأقرب للتنفيذ من البدء في المرحلة الثانية وهي مرحلة إعادة الإعمار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الجانب الإسرائيلي يعرقل كافة المفاوضات التي تتم أو المقرر لها عقدها، لافتا إلى أن تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار هي الأقرب.

وتابع، "مصر تقوم بدور تاريخي وسيشهد التاريخ بدور مصر البطولي إذ شهدت موقف مفصلي أمام القضية الفلسطينية، إذ اتخذت إسرائيل من "طوفان الأقصى" ذريعة لحرق الأرض بالكامل وتصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، أن القمة العربية وما سيصدر عنها سيكون تاريخي وفي مصلحة فلسطين والعرب بشكل كامل، مبينا أن تراجع الرئيس الأمريكي في تصريحاته والذي جاء بعد ضغط مصري والذي نتج عنه ضغط دولي لتغيير وجهات نظر وتصحح المفاهيم لدول الاتحاد الأوروبي.

وأكد عفيفي، أن القمة العربية سيصدر عنها ما تشتمله الرؤية المصرية وتنفيذها من خلال مدة زمنية والدول الممولة، إضافة إلى التأكيد على رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والعمل على حل الدولتين.