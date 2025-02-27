حضانة أبناء العاملين بالعاصمة الإدارية تستعد للافتتاح بحضور وزراء التضامن والصحة والعدل.. صور

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة جولة تفقدية داخل حضانة أبناء العاملين، وذلك قبل افتتاحها رسميًا بعد نصف ساعة، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي والصحة والعدل.

ورصدت عدسة “البوابة نيوز” تجهيزات الحضانة، التي تم إنشاؤها خصيصًا لخدمة أبناء الموظفين العاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث تضم فرقًا متخصصة من المعلمين المؤهلين لتقديم أفضل رعاية تعليمية للأطفال.

وتنقسم الحضانة إلى عدة فصول وفقًا للفئات العمرية، مع توفير مناهج تعليمية متكاملة تتناسب مع احتياجات الأطفال في كل مرحلة، مما يسهل على العاملين أداء مهامهم الوظيفية دون قلق على أبنائهم.

يأتي افتتاح هذه الحضانة في إطار جهود الحكومة لدعم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، ضمن رؤية شاملة لتطوير الخدمات المقدمة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

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