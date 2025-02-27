مصرع عامل وبتر يد نجله في مشاجرة بسبب ركنة سيارة بإمبابة

لقي عامل مصرعه، بينما أصيب نجله في مشاجرة نشبت بينهما وبين آخرين بسبب ركنة سيارة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وتلقى المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع عامل يدعى "سعيد" طعنا بينما أصيب نجله "عادل" ببتر في اليد، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمصاب طرف أول وعاطل يدعى "محمد ا ص" ونجله "مهند" طرف ثان بسبب ركنة سيارة قام خلالها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالأسلحة البيضاء محدثا إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.