تعليم دمياط يفعل الحضور والغياب في رمضان

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، إن هناك متابعة مستمرة للحضور والغياب في مدارس محافظة دمياط على مستوى الإدارات التعليمية العشرة، حيث تم إصدار توجيهات إلى مديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، والمتابعة وتقييم الأداء، ومسؤولي المتابعة والمراحل التعليمية بدواوين الإدارات التعليمية لمتابعة الحضور والانصراف والتواجد خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد "وكيل الوزارة" على تكثيف المتابعات على المدارس ونزول جميع العاملين بدواوين الإدارات والمديرية لمتابعة الانضباط الإداري والتعليمي.

كما شدد على استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع وامتحان الشهر وعدم غياب الطلاب.

وناقش وكيل الوزارة آليات تفعيل مسابقة أوائل الطلبة مستقبل وطن للصف السادس والشهادة الإعدادية في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم.

وقال عمارة في تصريحات له اليوم الخميس إن انتظام الدراسة خلال شهر رمضان على كافة المدارس وسيتم تكثيف المتابعات على المدارس واستمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع وتفعيل مسابقة أوائل الطلبة.

كما اكد على انطلاق مبادرة "تعالى نكمل دراستنا" والخطوات التى تم اتخاذها في هذا الملف، بالتعاون مع جمال زين العابدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، حيث بدأت أولى خطوات تفعيل المبادرة من خلال حصر جاء من خلال مدير مديرية التربية والتعليم للطلاب المنقطعين والمتسربين محدد لكل مرحله تعليميه موضح مدة الانقطاع واسم الطلاب ورقم التليفون لولي الأمر والذى تم تسليمه الى مديرية التضامن الاجتماعي لعمل دراسة ميدانية لبيان أسباب الانقطاع أو التسرب من التعليم من خلال استمارة استبيان؛ حيث وجهت "نائب المحافظ" بعرض تلك المستجدات إلى اللجنة خلال أسبوع لتحديد الفصول التعليمية وخطة دمجهم بالعملية التعليمية مرة أخرى، على أن تتم البداية كمرحلة أولى لتفعيل المبادرة بعدد ٢٠٠ طالب في مراكز السرو وميت أبو غالب وعزبة البرج.