تنظيم الاتصالات: تحسن ملحوظ في أداء شركات المحمول

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الدوري لنتائج قياسات جودة خدمات شبكات المحمول عن الربع الرابع لعام 2024 (الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر)، والذي أعده المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات.

ويأتي التقرير ضمن جهود الجهاز لضمان تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين في مصر.

ويعتمد التقرير على قياس أداء شبكات المحمول من خلال اختبارات شملت 139 ألف كيلومتر من الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدن والقرى، وذلك باستخدام معدات متخصصة وسيارات القياس، كما تم تطوير آليات القياس لتشمل تقييم خدمات الصوت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع (VoLTE)، بهدف تحسين تجربة المستخدمين وتوفير اتصال أكثر كفاءة.

وتضمن التقرير قياس عدة مؤشرات رئيسية لجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات، أبرزها:

مؤشر عدم بدء المكالمة: نسبة محاولات الاتصال الفاشلة.

نسبة محاولات الاتصال الفاشلة. مؤشر عدم اكتمال المكالمة: نسبة المكالمات المنقطعة قبل إنهائها.

نسبة المكالمات المنقطعة قبل إنهائها. مؤشر وقت بدء المكالمة: الزمن اللازم لبدء الاتصال.

الزمن اللازم لبدء الاتصال. مؤشر جودة الصوت: درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة.

درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة. مؤشرات خدمات نقل البيانات: تشمل سرعات التنزيل والتحميل لأضعف 10% من عينات القياس.

نتائج قياس جودة خدمات الصوت

رصد التقرير أداء شركات المحمول الأربع في مصر فيما يتعلق بجودة خدمات الصوت:

فودافون: تحسن ملحوظ حيث انخفض عدد المناطق المتأثرة إلى منطقتين فقط في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 6 مناطق في أكتوبر.

أورانج: زيادة عدد المناطق المتأثرة إلى 8 مناطق في ديسمبر مقارنة بـ 4 في أكتوبر.

إي آند: تحسن الأداء بانخفاض عدد المناطق المتأثرة إلى 7 مناطق في ديسمبر، بعد أن كانت 11 في أكتوبر.

وي: تحسن في الخدمة، حيث انخفض عدد المناطق المتأثرة إلى منطقتين فقط في ديسمبر، مقارنة بـ 5 مناطق في أكتوبر.

نتائج قياس جودة خدمات نقل البيانات

أما فيما يخص جودة خدمات الإنترنت عبر المحمول، فقد أظهر التقرير تحسنًا في الأداء لدى معظم الشركات، باستثناء "وي":

فودافون: تحسن ملحوظ بانخفاض عدد المناطق المتأثرة إلى 4 مناطق في ديسمبر مقارنة بـ 6 في أكتوبر، مع ارتفاع متوسط سرعة التنزيل إلى 52 ميجابت/ثانية مقارنة بـ 50 ميجابت/ثانية.

أورنج: لم يتم رصد أي مناطق تعاني من سوء جودة خدمات البيانات، وارتفع متوسط سرعة التنزيل إلى 48 ميجابت/ثانية مقارنة بـ 46 ميجابت/ثانية.

إي آند: تحسن ملحوظ بانخفاض المناطق المتأثرة إلى 3 مناطق في ديسمبر مقارنة بـ 4 في أكتوبر، مع ارتفاع متوسط سرعة التنزيل إلى 57 ميجابت/ثانية مقارنة بـ 55 ميجابت/ثانية.

وي: استقرار في عدد المناطق المتأثرة عند منطقة واحدة، لكن لوحظ انخفاض متوسط سرعة التنزيل إلى 83 ميجابت/ثانية مقارنة بـ 88 ميجابت/ثانية في أكتوبر.

إجراءات تنظيمية لرفع جودة الخدمات

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة خطوات لتحسين جودة خدمات المحمول في مصر، أبرزها:

إطلاق خدمة Wi-Fi Calling لتوفير اتصالات صوتية عالية الجودة عبر شبكات الواي فاي، خاصة في الأماكن التي تعاني من ضعف تغطية المحمول، مثل المباني المرتفعة.

تطبيق جزاءات جديدة على شركات المحمول، حيث تلتزم الشركات المخالفة لمعايير الجودة باستخدام ضعف قيمة الجزاءات المالية في تحسين التغطية والجودة.

منح تراخيص خدمات الجيل الخامس (5G) بقيمة 675 مليون دولار، بالإضافة إلى إطلاق تقنية الشريحة المدمجة eSIM لتحسين تجربة المستخدمين.

اعتماد 748 محطة تغطية جديدة خلال الربع الرابع لعام 2024، ليصل إجمالي المحطات التي تم تشغيلها خلال العام إلى 3102 محطة، مما يعزز كفاءة الشبكات وتغطيتها في مختلف أنحاء البلاد.

وتعكس نتائج التقرير التطور المستمر في جودة خدمات الاتصالات في مصر، مع التزام شركات المحمول بتحسين أدائها وتوسيع نطاق تغطيتها.

ويواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مراقبة أداء الشبكات لضمان تقديم خدمات تلبي تطلعات المستخدمين وفقًا لأحدث المعايير العالمية.