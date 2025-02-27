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الخميس 27 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

نقيب المعلمين يعزي أسرة مدير مدرسة بالشرقية توفي خلال طابور الصباح

نقابة المعلمين
نقابة المعلمين
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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية بالشرقية بوفاة المعلم صلاح سليمان عبد الرحمن، مدير مدرسة الشهيد محمود يوسف للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية، إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال طابور الصباح، مما أسفر عن وفاته على الفور.

على إثر ذلك، وجه نقيب المعلمين، خلف الزناتي، محسن لطفي، رئيس النقابة الفرعية بالشرقية، بسرعة التواجد مع أسرة الفقيد ومساندتهم في مصابهم الأليم، بالإضافة إلى تسريع صرف مستحقات المعلم الراحل وتسليمها لأسرته.

وقد قدم نقيب المعلمين خالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

التعليمية النقابة العامة مصاب