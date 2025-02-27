وول ستريت جورنال: حماس تعيد بناء نفسها في غزة

زعم تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، بأن الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" عينت قادة جدد وبدأ أيضا في إصلاح شبكة الأنفاق تحت الأرض استعدادا لاحتمال العودة إلى الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وول ستريت جورنال في تقريرها، أن مقاتلي حماس أعادوا استخدام المواد غير المنفجرة في صنع عبوات ناسفة بدائية وقاموا بمسح الممتلكات بحثا عن أجهزة تنصت تركها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتتبع تحركاتهم.

وبحسب التقرير فإن حماس تراقب غزة بحثا عن جواسيس محتملين، وقد خصصت وحدة منفصلة لكشف أي تسلل إسرائيلي ومواجهته، بحسب ما صرح به مسؤولون عرب لصحيفة وول ستريت جورنال.