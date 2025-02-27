5 مايو.. انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد والتكييف

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة "HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO"، خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة حيث يقام المعرض تحت رعاية وزارة البيئة.

ويعد المعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد أحد أقوى المعارض المتخصصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوحيد في مصر بمجال التبريد وتكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية ونظم الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم.

يأتي المعرض في إطار اهتمام الحكومة المصرية بدعم التصنيع المحلي وقطاع التبريد والتكييف.

وقالت الشركة المنظمة في بيان لها، إن المعرض يستهدف التصدير في المقام الأول لذلك تم دعوة وفود أجنبية ضمن برنامج استضافة بعثات المشترين الذي من المستهدف أن يضم أكثر من 300 مشتري دولي من أكثر من 35 دولة، وذلك للاطلاع على آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر والمساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات المشاركة في المعرض.

وأضافت أن المعرض هذا العام يضم أكثر من 350 شركة عارضة من كبرى الشركات العاملة بالمجال والممثلين لأكثر من 500 علامة تجارية عالمية، مثل: هاير - فريش – جري – زمزم - انفوتك - بتروكيما – روكال – رانكو كول – انترناشونال كوول سنتر - دلتا للإنشاء والتصنيع جلاس روك كيان BVN الأنظمة المتطورة أندلسية وغيرها، بالإضافة إلى أجنحة وطنية من (الصين، تركيا، البحرين، إيطاليا، إسبانيا، السعودية، الهند، كوريا، الإمارات، كندا) وغيرها.

وسوف تقوم هذه الشركات بعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التكييف والتبريد والتهوية والتدفئة والعزل الحراري والطاقة المتجددة في العالم.

ويشارك في زيارة المعرض والمؤتمر عدد كبير من (الاستشاريين، كبرى شركات المقاولات، المهندسين المتخصصين، الفنيين والمهتمين بهذا المجال الحيوي).

وعلى هامش المعرض ستعقد عدد من الندوات ضمن المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظمه جمعية أشري القاهرة، يحاضر فيه أكثر من 30 خبيرا محليا ودوليا، لمناقشة أهم المواضيع حول مستقبل صناعة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم ونظم الطاقة المتجددة الحديثة.

وسوف تقام أكثر من 25 ورشة عمل مجانية مختلفة في كافة مجالات المعرض تتناول شرحا علميا لجزء من منظومة تكييف الهواء وتأثير تصميم أنظمة تكييف على صيانة وتشغيل المعدات وكيفية وضع خطط صيانة مناسبة لتقليل تكلفة الصيانة واستهلاك قطع الغيار و ضواغط التبريد الترددية وتحقيق التوازن بين التكييف والتعقيم وتوفير الطاقة واعتبارات تركيب وتشغيل أنظمة تكييف الهواء المركزي.

كما سيتضمن المعرض والمؤتمر استعراضًا للفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع، حيث يقوم هذا القطاع بدور مهم في الاقتصاد القومي حالياً ومستقبلاً خاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة.

وتوقعت الشركة المنظمة أن يتجاوز عدد الزائرين في المعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، خلال دورته المقبلة 20 ألف زائر متخصص على مدار 3 أيام من مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية.