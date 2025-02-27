كيف يعيش البابا فرنسيس مَرَضه؟

أمضى البابا فرنسيس في المستشفى خُمس عدد أيّام هذه السنة الجديدة، ونحن نعلم ما يفعله من خلال البيانات الصحفيّة الرسميّة التي تتلقّاها الصحافة المعتمدة، كمواصلته العمل مثلاً، واتّصاله بكاهن رعيّة أبرشيّة غزة الكاثوليكية كلّ يوم، ومشاركته في القدّاس مع تناوله القربان المقدّس.

ومع ذلك، على الرغم من صحّة كل هذه الإشارات، إلّا أنّها لا تزال غير مباشرة، وقد “كسر الأب الأقدس الصمت” يوم الأحد 23 فبراير عبر نصّ صلاة التبشير الملائكي، الذي لم يتمكّن من تلاوته، بل تمّت قراءته باسمه في نهاية قدّاس يوبيل الشّمامسة، في إطار سنة اليوبيل.

ومِن بين ما كتب: “أواصل استشفائي في عيادة جيميلي مع العلاجات اللازمة والراحة التي هي أيضاً جزء من العلاج!”. ثمّ أضاف: “أتوجّه بخالص الشكر إلى الأطبّاء والعاملين الصحيّين في هذا المستشفى على الرعاية التي يقدّمونها لي وعلى التفاني الذي يؤدّون به خدمتهم بين المرضى.

كما وتلقّيت خلال هذه الأيّام العديد من رسائل المودّة وقد تأثّرت بشكل خاصّ برسائل ورسومات الأطفال. شكراً لكم على هذا القُرب وعلى الصلوات من جميع أنحاء العالم! أعهد بكلّ شيء إلى شفاعة مريم وأطلب منكم أن تصلّوا من أجلي”.

وفي هذا السياق، وخلال هذه الفترة من الاستشفاء، نشر البابا أربع منشورات على منصّة إكس X ومنشوراً واحداً على إنستجرام Instagram. وقد شكّل منشوران من الأربعة على X تعبيراً عن الامتنان لصلوات الناس من أجله. وفي آخرها، عبّر عن الراحة التي تمنحها له الصلوات.

وباختصار، قال يمكننا أن نرى حبرًا أعظم يعتبر الراحة جزءًا من العلاج، ويعترف بالحاجة إلى اتّباع العلاجات ويُعرب عن امتنانه.