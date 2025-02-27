"بحوث الصحراء" يطلق قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية بجنوب سيناء

نفذ مركز بحوث الصحراء قافلة بيطرية لمدينة الطور بجنوب سيناء؛ حيث قام فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن بتنفيذ برنامج تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة من خلال رصد ومكافحة الأمراض في الصحارى المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتعزيز القوافل البيطرية والإرشادية، بهدف تعزيز تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمناطق الصحراوية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمحطات والمشروعات البحثية وتكليف الدكتور أحمد عبد المقصود رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني، وضم الفريق الدكتور إسلام وصيف، والدكتور أحمد النجار، والدكتور أحمد الشنراوى، والدكتور محمد طلعت.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عثمان رئيس البرنامج البحثي، أن البرنامج يهدف إلى مسح شامل للأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيليات التي تصيب القطعان في المناطق الصحراوية، وتشخيصها وعلاجها.

وتم خلال القافلة متابعة الحالة الصحية لقطعان الأبقار والعجول والجاموس والأغنام والماعز في مناطق وادي الطور، وادي ميعر، وسهل القاع.

كما تم تشخيص بعض الحالات لأمراض تناسلية بتقنية السونار، كما تم علاج 120 حالة أمراض باطنة، 25 حالة أمراض تناسلية، 130 حالة إصابة بالطفيليات الدموية، 50 حالة طفيليات داخلية، 200 حالة هزال وضعف وفقدان شهية وسوء تغذية، بالإضافة إلى 55 حالة أمراض تنفسية.

كما تم رش 750 حالة إصابة بالطفيليات الخارجية، وأخذ عينات دم ومسحات تنفسية وبراز لدراسة أسباب الأمراض الميكروبية والطفيلية.

وتم أيضًا تقديم الإرشادات البيطرية للمربين حول كيفية الوقاية من الأمراض، مع التوصية بتطعيمهم ضد الأمراض الأساسية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارة البيطرية بالطور.