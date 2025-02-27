ضبط منشأة طبية تعمل دون ترخيص بالعبور

ضبطت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، خلال حملة لإدارة العلاج الحر، منشأة خاصة بالطب النفسي تدار بدون ترخيص من قبل أشخاص غير مؤهلين طبيًا بمدينة العبور.

جاء بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

جرى تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر لمداهمة أحد الأماكن الخاصة بالطب النفسي التي تدار بدون ترخيص من قبل أشخاص غير مؤهلين طبيا.

وخلال الحملة جرى ضبط المنشأة التي كانت تعمل في أحد المساكن الخاصة بالحي الترفيهي بمدينة العبور، وجرى إلقاء القبض على المسؤول عنها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مباحث قسم العبور 2.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري استكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة.

وتشكلت اللجنة من الدكتور سعيد سلامة مسؤول العلاج الحر والدكتور محمد سلامة مفتش العلاج الحر بالعبور، وبتوجيهات الدكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعبور.

تأتي هذه الحملة في إطار حرص مديرية الصحة على ضمان صحة المرضى ومكافحة الدخلاء على مهنة الطب.

منشأة طبية غير مرخصة

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