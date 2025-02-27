صحة البحر الأحمر: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان

عقد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، وذلك لمناقشة خطط التشغيل والاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك.

تناول الاجتماع آليات ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة، ورفع جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة.

وأكد "العربي" على تكثيف المرور الميداني لمتابعة سير العمل، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع القطاعات الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة تتماشى مع احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد الكامل لتقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.