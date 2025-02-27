السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير أوراق رسمية في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات في تزوير في أوراق رسمية واستعمال المحررات المزورة وانتحال الصفة بمنطقة السلام.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القبض على متهم بانتحال صفى طبيب وتزويره شهادات مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية وايهام المواطنين بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته أوراق مزورة 2 أكلاشيه دفتر إيصال استلام نقدية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وعدد 2 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.