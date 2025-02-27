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الخميس 27 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قبل انطلاق دوري "حسم اللقب".. ترتيب دوري الكرة النسائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة الأولى من دوري الكرة النسائية الخاصة بتحديد بطل الدوري الجاري 2024 -2025.

حيث تتضمن اليوم 5 مباريات قوية بمشاركة قطبي الكرة المصري، وفريق مسار المتصدر حاليا للدوري برصيد 46 نقطة.

وجاء ترتيب دوري الكرة النسائية كالآتي:

مسار 46 نقطة

الأهلي 45 نقطة

وادى دجلة 41 نقطة

الزمالك 37 نقطة

مودرن سبورت 32 نقطة

البنك الأهلى 32 نقطة

زد 32 نقطة

المقاولون العرب 26 نقطة

بيراميدز 19 نقطة

المعادى واليخت 17 نقطة

حيث من المقرر مواجهة (الأهلى × زد، مودرن سبورت × المعادى واليخت، بيراميدز × وادى دجلة، البنك الأهلى × الزمالك، مسار × المقاولون العرب)، في الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب.

على أن يتم إقامة جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، وسيتم استكمال باقي المباريات خلال شهر رمضان المقبل.

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