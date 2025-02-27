لأول مرة في مصر.. أورانج مصر وهواوي تطلقان خدمات SD-WAN عبر «HCS»

أعلنت أورانج مصر، عن شراكة استراتيجية مع هواوي لإطلاق خدمات SD-WAN (شبكة النطاق العريض الواسعة المعرفة بالبرمجيات) عبر منصة Huawei Cloud Stack (HCS)، وذلك لأول مرة في السوق المصرية.

تعزز هذه التقنية الحديثة كفاءة الشبكات، حيث توفر إدارة مرنة وسهلة، واختيارًا ذكيًا للمسارات لتحسين الأداء وتقليل التكاليف، مع تعزيز الأمان وتحسين تجربة المستخدم في الفروع المنتشرة جغرافيًا، كما تدعم فرق العمل عن بُعد وتضمن استمرارية الأعمال بفعالية.

وتؤكد هذه الشراكة التزام أورانج بتوسيع نطاق خدمات WAN في السوق المصري، مع الامتثال الكامل للمعايير واللوائح المنظمة لاستخدام SD-WAN في مختلف القطاعات.

وصرح هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في أورانج مصر: "تمثل هذه الشراكة امتدادًا للتعاون الوثيق بين أورانج وهواوي على مدار السنوات الماضية، حيث ساهمنا في دعم العديد من الجهات الحكومية والشركات في رحلتها نحو التحول الرقمي، ما يعزز مكانتنا كمزود رائد للخدمات التكنولوجية المتقدمة في مصر".

من جانبه، قال المهندس محمد يوسف، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأعمال بشركة هواوي مصر: إن شراكتنا مع أورانج عبر إطلاق خدمات SD-WAN، تعكس عمق التعاون الممتد بيننا والذي أثمر عن مشاريع ناجحة على مدار العشرين عامًا الماضية، ونتطلع من خلال هذه التقنية إلى إحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي لأورانج، استنادًا إلى أحدث تقنياتنا وخبراتنا العالمية، بما يدعم فرص نمو شبكات WAN في مصر.