المشدد 3 سنوات لعاطل في سرقة عامل بالإكراه بمنطقة روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات في سرقة مواطن بالإكراه بمنطقة روض الفرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أصاب المجني عليه أثناء مروره في الطريق العام وأخذ هاتفه ومنقولاته.

وكان قسم شرطة روض الفرج تلقى بلاغا وصول عامل لأحد المستشفيات مصاب بجرح إثر التعدي عليه من قبل عاطل وسرقته، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه اعتاد على نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه وأرشد عن الهاتف المحمول والمسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.