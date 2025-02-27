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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طلاب مطروح الأزهرية يتألقون في مسابقة الملتقى الفكري على مستوى الجمهورية

عبد العظيم سالم رئيس
عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية
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قال عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، إن طلاب المنطقة حققوا مراكز متقدمة في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب الموهوبين والمتفوقين، التي أقيمت في بيت شباب الأزهر بمحافظة بورسعيد.

وقد فاز الطالب حسام الفرماوي، من معهد مطروح الابتدائي، بالمركز الثالث للمرحلة الابتدائية، والطالبة مريم السيد زكي، من معهد فتيات مطروح الإعدادي، بالمركز الثاني للمرحلة الإعدادية، بينما فاز الطالبان يوسف محمد فاوي وعمر حمادة يسري، من معهد بنين عمر بن عبد العزيز، بالمركزين الرابع والخامس للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية.

وهنأ رئيس المنطقة الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، ووكيل المنطقة الشرعي، الشيخ عطية سالم، والوكيل الثقافي للمنطقة، محمود الحلبي، الطلاب الفائزين تلفونيًا، مشيدين بجهود الأخصائيين الاجتماعيين ودورهم في دعم الطلاب وتحقيق هذه النتائج المشرفة.

وتعد مسابقة الملتقى الفكري من أهم المسابقات التي تنظمها الأزهر الشريف لاكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.

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