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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: مستشفى ميت سلسيل تستقبل جهاز أشعة مقطعية جديد

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان اليوم، عن وصول جهاز أشعة مقطعية من وزارة الصحة  لمستشفى ميت سلسيل لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

وأوضح مدكور، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى واستمرارًا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

كما لفت إلى أن الجهاز الجديد يمثل نقلة نوعية في فحوصات الأشعة المتخصصة تعزز من قدرات المستشفى ويُعد إضافة هامة للخدمات الطبية بمستشفيات خط الشمال.

وأعرب وكيل الوزارة نيابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية ومستشفياتها، عن شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة هاله مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر.

ومن المقرر أن يكون الجهاز  متاحاً  لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبه.

ويشار إلى أن صحة الدقهلية قد أعلنت نهاية ديسمبر عن استقبال 23 جهاز أشعة متنوع من وزارة الصحة .

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